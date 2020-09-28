Популярна українська співачка болівійського походження, а також підопічна Потапа Мішель Андраде похвалилася розкішною фігурою в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Тропічне Малятко", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Андраде позує в мінішортах й купальнику, ефектно при цьому зігнувшись на камеру.

Фотографія зроблена у ванній, але поверх знімка накладено фільтр, немов Андраде робить фотографію десь в лісі.

Висловити що-небудь про красу знаменитості її шанувальники не змогли, оскільки через деякий час співачка прибрала його зі своєї сторінки.

До цього ми повідомляли, що українсько-болівійська виконавиця Мішель Андраде здалася перед своїми шанувальниками у всій красі.

23-річна красуня, що стала знаменитою після четвертого сезону проекту «X-фактор» порадувала фанатів «натуральним» фото.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала фотографію, на якій позує без грама макіяжу і в одному махровому халаті.

Раніше ми писали, що Андраде похвалилася фото в коротких шортах. На опублікованих в соцмережі кадрах Андраде позує в жовтому вбранні, корсеті та міні-шортах, ефектно встаючи з мотоцикла. Спеціально для цього красуня до непристойності задерла ногу, після чого ефектно продефілювала на камеру.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".

Також Politeka писала, що фаворитка Потапа в рваному ТОПі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це...".