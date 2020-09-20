Популярная украинско-боливийская исполнительница Мишель Андраде показалась перед своими поклонниками во всей красе

23-летняя красотка, ставшая знаменитой после четвертого сезона проекта «X-фактор» порадовала фанатов «натуральным» фото, передает Politeka.net.

На своей страничке в социальной сети инстаграм девушка опубликовала фотографию, на которой позирует без грамма макияжа и в одном махровом халате.

Волосы Мишель собраны в хвост, а губы она сделал «уточкой».

«Очень скоро поделюсь с вами работой, над которой мы там трудились! Ну это будет ПУШКА🔥 😚😚 а пока ждите крутые видосики в тик ток😁», – подписала снимок артистка.

«Милаха», «Такая малявка здесь», «Ребенок», – отреагировали в комментариях.

Как известно, на шоу «Х-фактор» Андраде появилась, когда ей было 17 лет. Первой композицией, которую она исполнила со сцены, стала песня Адель Set fire to the rain.

После телешоу Андраде стала сотрудничать с продюсерским центром MOZGI Entertainment. С 2017 года она ведет музыкальную программу на телеканале М1. Также Мишель исполнила роль Лары в сериале «Служанки» и стала участницей шоу «Танцы со звездами», где ее партнером был Женя Кот. Кроме этого, Андраде снялась в полнометражном фильме «Продюсер» Алексея Дурнева, где ей досталась роль девушки-видеоблогера.

Ранее мы писали, что Андраде похвасталась фото в коротких шортах. На опубликованных в соцсети кадрах Андраде позирует в желтом наряде, корсете и мини-шортах, эффектно вставая с мотоцикла. Специально для этого красотка до неприличия задрала ногу, после чего эффектно продефилировала на камеру.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

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