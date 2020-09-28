Відома модель Кайлі Дженнер показала розкішний образ в помаранчевій міні-сукні

Кайлі підбирає вбрання з акцентом на пишні стегна і груди, адже після народження дитини вона цілий рік приходила у форму і активно займалася схудненням. Тепер дівчина підкреслює перетворення стильними нарядами, оголюють пікантні частини тіла. Наприклад, напівпрозорий наряд з ефектом луски вигідно підкреслив фігуру моделі.

Так, Кайлі одягла коротеньку сукню яскраво-оранжевого відтінку зі зміїним принтом, яке продемонструвало відразу всі принади Кайлі. Дівчина підкреслила відразу і пишні груди, і тонку талію, і навіть виразний прогин в спині, стрункі ноги. Доповнили образ Кайлі яскравий макіяж, акуратне укладання довгих темних локонів і прикраси.

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Ми також писали, що в Інстаграмі зірки все частіше миготять рекламні фото, але її знімки, на яких модель підкреслює достоїнства, продовжують бурхливо обговорювати. Після народження дочки Кайлі худла цілий рік, намагаючись привести фігуру в порядок, тому її фігура не залишає байдужими нікого.

На одному зі своїх фото Дженнер приміряла помаранчеві джинси із заниженою талією і аплікацією, а замість верху одягла бра. Образ в стилі 00-х вийшов дуже сміливим і ефектним, тому користувачі Мережі написали сотні коментарів.

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