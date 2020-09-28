Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, вляглася на ліжко заради ефектного кадру

Модель часто порівнюють зі знаменитим сімейством красунь Кардашьян. Адже дівчина виглядає дуже схоже-такі ж пишні форми, ефектна зовнішність, довгі темні локони і незвичайний стиль в макіяжі та одязі. Дівчина є рекламним представником онлайн-магазинів одягу, тому її образи, як правило, не повторюються.

Гюль подобається балувати образами саме у вечірніх сукнях і робити акцент на пишних грудях. Модель не приховує, що любить розкіш, тому її прикраси завжди з дорогоцінними каменями, а макіяж підкреслює її пухкі губи.

На одному з фото Бахарі показала себе у всій красі, влягшись на ліжку і похвалившись видом на свою фігуру зверху. При цьому дівчина зірвала " куш " і отримала безліч коментарів:

"❤️ Бездоганна досконалість ❤️", "у мене є це плаття 😍 😍 але я, чорт візьми, в ньому не так добре виглядаю🔥 🔥 🔥, "" сексуальний образ🤗 🔥 😋", " Моя прекрасна леді», «чорт візьми, вона схожа на паруючий Гарячий подарунок», «а ще чудові і милі атрибути👍 🔥 😍», «мила пара, дорога», «Любов - це віра, а віра - це абсолютний дух. Це нескінченна вічність, не від світу цього. Я люблю тебе",» Ти така чудова, я не можу«,»Боже, Ти моя мрія".

Ми також писали, що дівчина показує свої образи в соціальній мережі Instagram, рекламуючи одяг в рамках співпраці з модними компаніями. При цьому двічі в одному і тому ж вбранні вона не з'являється. Гюль також не переходить меж дозволеного - не оголиться повністю, не рекламує бікіні і позує майже завжди в сукнях.

Проте, бувають і винятки. Наприклад, коментатори високо оцінили пост з фото, в якому Бахарі позувала в червоному спортивному костюмі, та ще й оголивши бюст в такому ж червоному ліфчику. Дівчина не тільки зважилася на зухвалу позу, але і чи не вперше показала дещо зайве.

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