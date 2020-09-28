Радісна дружина Максима Галкіна Алла Пугачова застигла в обіймах іншого чоловіка
Таке фото з'явилося на фан-сторінці в "Instagram", передає Politeka.net.
Варто відзначити, що, на думку користувачів мережі, новий супутник підходить Примадонні навіть більше, ніж законний чоловік.
Російська Кардашьян пограла своїми "близнючками" в кофті з неймовірним декольте: "Місця для поцілунків"
Пишногруда "наречена" Харламова вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: "Записую нишком…"
Собчак жорстко провчила Тарзана після зради Корольовій, скандальні кадри: "Мужик чи ні..."
Українців застерегли від великої помилки зі заощадженнями в доларах: "Потрібно тримати в…"
На фото Пугачова відображена в елегантному вбранні-чорних обтягуючих брюках, піджаку і капелюсі. Наряд доповнюють масивні прикраси і темно-червоний манікюр.
Ніжно обіймає артистку за талію актор, зірка фільму "Гардемарини", Олександр Домогаров, якого користувачі Мережі чомусь зовсім не впізнали. При цьому і актор і Примаданна сміються.
"Ось вони підходять один одному 👍", «і прикрашає чоловік, який поруч.💖 💖 💖 💖", "І капелюх йде і чоловік цей....", "Ну як завжди просто шикарна!!! ❤️», - пишуть в коментарях.
Зазначимо, з Пугачовою народного артиста вже багато років пов'язує тісна дружба. Домогаров навіть не образився якось, коли Примадонна відмовилася прийти до нього на ювілей, співачка в цей час відпочивала з дітьми в Юрмалі.
Нагадаємо, оскаженілі сусіди ополчилися на Пугачову: "на камеру будує з себе пристойну, а насправді...".
Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї: «щось замишляють».
Також Politeka писала, що змучений Галкін обмовився про дітей-школярів від Алли Пугачової.