Радісна дружина Максима Галкіна Алла Пугачова застигла в обіймах іншого чоловіка

Таке фото з'явилося на фан-сторінці в "Instagram", передає Politeka.net.

Варто відзначити, що, на думку користувачів мережі, новий супутник підходить Примадонні навіть більше, ніж законний чоловік.

На фото Пугачова відображена в елегантному вбранні-чорних обтягуючих брюках, піджаку і капелюсі. Наряд доповнюють масивні прикраси і темно-червоний манікюр.

Ніжно обіймає артистку за талію актор, зірка фільму "Гардемарини", Олександр Домогаров, якого користувачі Мережі чомусь зовсім не впізнали. При цьому і актор і Примаданна сміються.

"Ось вони підходять один одному 👍", «і прикрашає чоловік, який поруч.💖 💖 💖 💖", "І капелюх йде і чоловік цей....", "Ну як завжди просто шикарна!!! ❤️», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, з Пугачовою народного артиста вже багато років пов'язує тісна дружба. Домогаров навіть не образився якось, коли Примадонна відмовилася прийти до нього на ювілей, співачка в цей час відпочивала з дітьми в Юрмалі.

Нагадаємо, оскаженілі сусіди ополчилися на Пугачову: "на камеру будує з себе пристойну, а насправді...".

Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї: «щось замишляють».

Також Politeka писала, що змучений Галкін обмовився про дітей-школярів від Алли Пугачової.