Радостная жена Максима Галкина Алла Пугачева застыла в объятьях другого мужчины

Такое фото появилось на фан-странице в «Инстаграм», передает Politeka.net.

Стоит отметить, что, по мнению пользователей сети, новый спутник подходит примадонне даже больше, чем законный муж.

На фото Пугачева запечатлена в элегантном наряде — черных обтягивающих брюках, пиджаке и шляпе. Наряд дополняют массивные украшения и темно-красный маникюр.

Нежно приобнимает артистку за талию актер, звезда фильма "Гардемарины", Александр Домогаров, которого пользователи Сети почему-то совсем не узнали. При этом и актер и Примаданна смеются.

«Вот они подходят друг другу 👍», «И украшает мужчина, который рядом.💖💖💖💖», «И шляпа идет и мужчина этот....», «Ну как всегда просто шикарна!!! ❤️», - пишут в комментариях.

Отмети, с Пугачёвой народного артиста уже много лет связывает тесная дружба. Домогаров даже не обиделся как-то, когда Примадонна отказалась прийти к нему на юбилей, певица в это время отдыхала с детьми в Юрмале.

Напомним, взбешенные соседи ополчились на Пугачеву: "На камеру строит из себя приличную, а на самом деле...".

Как сообщала Politeka, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи: «Что-то замышляют».

Также Politeka писала, что измученный Галкин оговорился о детях-школьниках от Аллы Пугачевой.