Радостная жена Максима Галкина Алла Пугачева застыла в объятьях другого мужчины
Такое фото появилось на фан-странице в «Инстаграм», передает Politeka.net.
Стоит отметить, что, по мнению пользователей сети, новый спутник подходит примадонне даже больше, чем законный муж.
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На фото Пугачева запечатлена в элегантном наряде — черных обтягивающих брюках, пиджаке и шляпе. Наряд дополняют массивные украшения и темно-красный маникюр.
Нежно приобнимает артистку за талию актер, звезда фильма "Гардемарины", Александр Домогаров, которого пользователи Сети почему-то совсем не узнали. При этом и актер и Примаданна смеются.
«Вот они подходят друг другу 👍», «И украшает мужчина, который рядом.💖💖💖💖», «И шляпа идет и мужчина этот....», «Ну как всегда просто шикарна!!! ❤️», - пишут в комментариях.
Отмети, с Пугачёвой народного артиста уже много лет связывает тесная дружба. Домогаров даже не обиделся как-то, когда Примадонна отказалась прийти к нему на юбилей, певица в это время отдыхала с детьми в Юрмале.
Напомним, взбешенные соседи ополчились на Пугачеву: "На камеру строит из себя приличную, а на самом деле...".
Как сообщала Politeka, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи: «Что-то замышляют».
Также Politeka писала, что измученный Галкин оговорился о детях-школьниках от Аллы Пугачевой.