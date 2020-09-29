Від такого вона ще довго не відійде

Курс валют в Україні 29 вересня буквально "зійде з розуму", атакувавши гривню з усіх боків

Про це свідчать дані національного регулятора, передає Politeka.

Так, стодоларова купюра почне новий день з нового стрибка: +3,89 грн. До середини минулого дня валюта піднялася на 4,68 пункту, але гривні вдалося трохи «зменшити темп».

Євро також почне надолужувати згаяне: сто євро обійдуться на 16,13 грн дорожче.

Курс валют на сьогодні був встановлений на наступному рівні:

100 доларів – 2830,62 грн;

100 євро - 3303,76 грн.

Хоча б мінімально гривня вирішить відігратися на російському рублі: його можна буде купити за 3,6352 гривні.

До цього ми розповідали, що курс долара останнім часом активно оновлює максимуми, викликаючи серйозні побоювання українців

Економісти розповіли, чого в такій ситуації варто чекати на найближчому тижні і чи варто купувати валюту.

Курс гривні стабілізується на нинішньому рівні, вважає Олег Пендзін. Але не можна виключити ймовірність, що він може повернутися і до 28 грн за долар – якщо не у вересні, то на початку жовтня.

Водночас Андрій Шевчишин попереджає, що на наступному тижні міжбанківський курс і попит на валюту будуть рости.

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