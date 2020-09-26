МВФ недооценивает украинскую экономику и прогнозирует ей минимальный рост

Об этом информирует портал 24.

Так, фонд прогнозировал курс доллара в 2020 году на уровне 30 грн/$. На сегодняшний день гривна находится на своем минимуме в этом году – 28,24 грн/$.

На следующие года Международный валютный фонд озвучивал следующие прогнозы:

2021 год - 28,9 грн за доллар.

2022 год - 28,6 грн за доллар.

С 2023 по 2025 гривна будет стабильно находиться на уровне 28,7 гривны за доллар.

В своем апрельском отчете МВФ прогнозировал, что экономика Украины рухнет в 2020 году на 7,7%. Но в июне западные партнеры решили пересмотреть прогноз в худшую сторону – 8,2% падения в этом году и лишь 1,1% роста в следующем.

По прогнозам МВФ, инфляция в 2020 году будет на уровне 7,7%, а в следующем - 5,6%. Кабмин, в свою очередь, закладывал в бюджет рост цен на продукты и услуги на уровне 7,3%.

"В этом году дефицит 7,5%, около 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но пока с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его немного уменьшить", - заявлял ранее глава правительства Денис Шмыгаль.

Обновленный прогноз по Украине фонд опубликует уже в следующем месяце.

Ранее эксперт Тарас Козак заявлял, что украинцам нужно внимательно приглядеться к своим банковским вкладам.

Несмотря на прогнозируемый рост курса доллара, он не советует украинцам делать вклады исключительно в иностранной валюте.

При этом особо ориентироваться на заложенный в бюджете на 2021 год курс 29,1 гривен за доллар не стоит - это формальный показатель. Реальные же цифры зависят от множества факторов, которые могут быть не представлены в тексте документа.

Напомним, ЧП с банковскими картами украинцев, ПриватБанк уже предупредил: "Активировать нельзя..."

Как сообщала Politeka, НБУ срочно обратился к украинцам: можно лишиться всех денег.

Также Politeka писала о полном отказе от налички, монет и банкнот, которые перестанут существовать.