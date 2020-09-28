Курс доллара в последнее время активно обновляет максимумы, вызывая серьезные опасения украинцев

Экономисты рассказали, чего в такой ситуации стоит ждать на ближайшей неделе и стоит ли покупать валюту, передает "Сегодня".

Курс гривни стабилизируется на нынешнем уровне, считает Олег Пендзин. Но нельзя исключить вероятность, что он может вернуться и к 28 грн за доллар – если не в сентябре, то в начале октября.

Курс доллара на межбанке будет колебаться в коридоре 28,2-28,5 грн/доллар, прогнозирует Александр Охрименко. Соответственно, средний курс продажи наличной валюты будет 28,3-28,6 грн/доллар.

В свою очередь Андрей Шевчишин предупреждает, что на наступающей неделе межбанковский курс и спрос на валюту будут расти.

«…дешевого доллара уже ждать не приходится, такой ревальвации гривны, как была, когда в декабре 2019 года курс снизился до 23 гривен за доллар, уже не будет», - отмечает эксперт.

По его словам, укрепления гривны пока ждать не стоит, оно возможно в конце октября-ноябре, когда аграрии-экспортеры начнут завозить валюту. В конце сентября-начале октября средний курс будет 28,5 грн/доллар.

Что касается сбережений, то украинцам советуют избавляться от гривневых депозитов по мере окончания их срока и вкладываться в валюту. А вот тем, у кого сбережения уже в долларе, лучше их придержать.

"Продавать доллары без особой необходимости точно не стоит, скоро они будут дороже. Нарастают спекулятивные настроения. Мы постепенно приближаемся к новому коридору 28,5-29,5 грн/доллар", – советует Андрей Шевчишин.

Отметим, 28 сентября, курс доллара вышел на новый максимум 2020 года.

На понедельник, 28 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,27 грн;

1 евро – 32,88 грн;

Таким образом, доллар снова обновил максимальную стоимость в 2020 году.

Отметим, неделей ранее стало известно, что общая сумма вкладов физлиц (в том числе физлиц-предпринимателей, ФОП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов в августе увеличилась на 1,1 млрд грн – с 553,4 млрд грн до 554,5 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября вклады в национальной валюте составляют 318,7 млрд грн (57,5%), а вклады в иностранной валюте – 235,8 млрд грн (42,5%).

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