Курс доллара в последнее время активно обновляет максимумы, вызывая серьезные опасения украинцев

Экономисты рассказали, чего в такой ситуации стоит ждать на ближайшей неделе и стоит ли покупать валюту, передает "Сегодня".

Курс гривни стабилизируется на нынешнем уровне, считает Олег Пендзин. Но нельзя исключить вероятность, что он может вернуться и к 28 грн за доллар – если не в сентябре, то в начале октября.

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Курс доллара на межбанке будет колебаться в коридоре 28,2-28,5 грн/доллар, прогнозирует Александр Охрименко. Соответственно, средний курс продажи наличной валюты будет 28,3-28,6 грн/доллар.

В свою очередь Андрей Шевчишин предупреждает, что на наступающей неделе межбанковский курс и спрос на валюту будут расти.

Доллар, евро, фунт, валюта, деньги

«…дешевого доллара уже ждать не приходится, такой ревальвации гривны, как была, когда в декабре 2019 года курс снизился до 23 гривен за доллар, уже не будет», - отмечает эксперт.

По его словам, укрепления гривны пока ждать не стоит, оно возможно в конце октября-ноябре, когда аграрии-экспортеры начнут завозить валюту. В конце сентября-начале октября средний курс будет 28,5 грн/доллар.

Что касается сбережений, то украинцам советуют избавляться от гривневых депозитов по мере окончания их срока и вкладываться в валюту. А вот тем, у кого сбережения уже в долларе, лучше их придержать.

"Продавать доллары без особой необходимости точно не стоит, скоро они будут дороже. Нарастают спекулятивные настроения. Мы постепенно приближаемся к новому коридору 28,5-29,5 грн/доллар", – советует Андрей Шевчишин.

Отметим, 28 сентября, курс доллара вышел на новый максимум 2020 года.

курс валют, обменник, доллар

На понедельник, 28 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,27 грн;

1 евро – 32,88 грн;

Таким образом, доллар снова обновил максимальную стоимость в 2020 году.

Отметим, неделей ранее стало известно, что общая сумма вкладов физлиц (в том числе физлиц-предпринимателей, ФОП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов в августе увеличилась на 1,1 млрд грн – с 553,4 млрд грн до 554,5 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября вклады в национальной валюте составляют 318,7 млрд грн (57,5%), а вклады в иностранной валюте – 235,8 млрд грн (42,5%).

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