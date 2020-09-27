Курс валют в Украине 27 сентября приготовится к коварному удару по гривне, ей буквально не оставят ни единого шанса

Так, стодолларовая купюра хотя и застынет, но уже с начала недели «поддаст газу»: торги на межбанке откроются с +1,86 гривны.

Евро наоборот, в свете этих событий решит «взять удар на себя»: на межбанке со старта он потеряет 1,79 гривны.

Курс валют в Украине 27 сентября будет выглядеть так:

100 долларов – 2824,87 грн;

100 евро – 3289,42 грн.

Отыграться гривна решит на российском рубле, который можно будет купить за 3,6614 грн.

До этого мы рассказывали, что в МВФ недооценивает украинскую экономику и прогнозирует ей минимальный рост

Так, фонд прогнозировал курс доллара в 2020 году на уровне 30 грн/$. На сегодняшний день гривна находится на своем минимуме в этом году – 28,24 грн/$.

В своем апрельском отчете МВФ прогнозировал, что экономика Украины рухнет в 2020 году на 7,7%. Но в июне западные партнеры решили пересмотреть прогноз в худшую сторону – 8,2% падения в этом году и лишь 1,1% роста в следующем.

По прогнозам МВФ, инфляция в 2020 году будет на уровне 7,7%, а в следующем - 5,6%. Кабмин, в свою очередь, закладывал в бюджет рост цен на продукты и услуги на уровне 7,3%.

Напомним, ЧП с банковскими картами украинцев, ПриватБанк уже предупредил: "Активировать нельзя..."

Как сообщала Politeka, НБУ срочно обратился к украинцам: можно лишиться всех денег.

Также Politeka писала о полном отказе от налички, монет и банкнот, которые перестанут существовать.