Курс валют в Украине 27 сентября приготовится к коварному удару по гривне, ей буквально не оставят ни единого шанса
Так, стодолларовая купюра хотя и застынет, но уже с начала недели «поддаст газу»: торги на межбанке откроются с +1,86 гривны.
Евро наоборот, в свете этих событий решит «взять удар на себя»: на межбанке со старта он потеряет 1,79 гривны.
Курс валют в Украине 27 сентября будет выглядеть так:
Беда в семье самой богатой украинской певицы, звезда не сдержалась: «Так выглядеть перед смертью...»
Кейт Миддлтон ошарашила некоролевской позой на публике, гремит новый скандал: "Самая большая ошибка..."
Рекордный скачок доллара, взлет цен и неожиданное обращение Зеленского – главное за ночь
"Была доброй и светлой девочкой": всплыли детали жестокой расправы над фармацевтом в Одессе, видео
- 100 долларов – 2824,87 грн;
- 100 евро – 3289,42 грн.
Отыграться гривна решит на российском рубле, который можно будет купить за 3,6614 грн.
До этого мы рассказывали, что в МВФ недооценивает украинскую экономику и прогнозирует ей минимальный рост
Так, фонд прогнозировал курс доллара в 2020 году на уровне 30 грн/$. На сегодняшний день гривна находится на своем минимуме в этом году – 28,24 грн/$.
В своем апрельском отчете МВФ прогнозировал, что экономика Украины рухнет в 2020 году на 7,7%. Но в июне западные партнеры решили пересмотреть прогноз в худшую сторону – 8,2% падения в этом году и лишь 1,1% роста в следующем.
По прогнозам МВФ, инфляция в 2020 году будет на уровне 7,7%, а в следующем - 5,6%. Кабмин, в свою очередь, закладывал в бюджет рост цен на продукты и услуги на уровне 7,3%.
Напомним, ЧП с банковскими картами украинцев, ПриватБанк уже предупредил: "Активировать нельзя..."
Как сообщала Politeka, НБУ срочно обратился к украинцам: можно лишиться всех денег.
Также Politeka писала о полном отказе от налички, монет и банкнот, которые перестанут существовать.