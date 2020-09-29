Погода в Україні 29 вересня змусить перебувати в поганому настрої, але є щасливчики

Так, на заході країни очікується похолодання до 16-19 градусів. Тут очікуються грозові дощі. А ось вночі повітря охолоне ще більше - від 10 до 12 тепла, передає Politeka.

Схожа ситуація буде і на півночі країни. Тут дощі "обійдуть стороною" Чернігівську та Сумську області. Однак радіти не варто, адже повітря прогріється лише до 18-21 градуса зі знаком «плюс». Вночі ж синоптики прогнозують від 10 до 12 тепла.

Центральні області сьогодні неабияк "заллє": грозові дощі спровокують похолодання до 17-21 градуса тепла. Вночі похолодання посилиться, на вулиці буде від 10 до 12 тепла.

Особливо сильними дощі будуть на півдні України. Хоча тут повітря прогріється до 22-24 тепла. Вночі також буде трохи тепліше, ніж в інших областях: 14-16 зі знаком «плюс».

А ось на сході України все буде не так погано: сухо буде в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Повітря прогріється до 19-21 градуса тепла, а вночі впаде до «стандартних» 10-12 за Цельсієм.

Жителів Києва і передмістя сьогодні чекають сильні дощі, хоча і без гроз. Стовпчик термометра у світлий час доби покаже від 17 до 21 градуса тепла. Сухо, імовірно, буде лише в районі Чорнобиля.

А ось вночі різко похолодає. Синоптики прогнозують від 9 до 11 тепла.

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