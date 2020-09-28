Погода в октябре готовится удивлять украинцев

Прогнозы на ближайший месяц говорят как о новом бабьем лете, так и о зимнем похолодании, передает «Сегодня».

Так, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь начнется с бабьего лета. Только в субботу-воскресенье 3-4 октября вероятны небольшие дожди в отдельных областях, прежде всего на западе Украины. Но общую картину они не испортят, уже 4 числа потеплеет до +16-18 градусов днем, это на 8-10 градусов выше, чем в последние дни сентября, а на юге будет еще выше, до +20.

Согласно прогнозу Горбаня, тепла хватит до 10 октября. А уже 14 октября, температура опустится ниже 10 градусов. В этот день возможны ливни, местами до 7 мм осадков. Дожди за 3-4 дня постепенно ослабеют, но и температура понизится до среднесуточной в пределах 3-5 градусов тепла. То есть ночью при прояснениях возможны даже заморозки, прежде всего в северных регионах.

Конец октября ожидается почти зимним: с 26-27 октября температура снизится до нуля, дожди усилятся, придут холода, а 29-31 октября ожидаются даже ночные морозы до -3-5 градусов. В отдельных регионах, прежде всего на севере и востоке страны, возможны дожди со снегом и небольшой мокрый снег.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество также ожидается в пределах нормы.

Но не исключены и погодные, прежде всего, температурные, сюрпризы. Тем более, что, по информации Укргидрометцентра, в предыдущие годы в октябре были зафиксированы аномальные отклонения от средних температур.

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что начало октября будет довольно теплым, но уже с средины первой декады месяца пойдут дожди и ненадолго похолодает. Затем придет тепнло, кторое продлиться до 20-х чисел. Затем погода будет прохладной и с дождями, но не очень сильными. Последние десять дней октября ожидаются прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки.

Что касается последнего месяца осени, то, по прогнозу Деркача, ноябрь будет дождливым, но зато с бабьим летом. Испортится погода с середины месяца, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. Похолодание будет недолгим, всего 2 — 3 дня, потом снова потеплеет. В третей декаде ноября температура снизится не критически — минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем.

Напомним, осень отменяется, бабье лето ворвется в Украину и порадует теплом.

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