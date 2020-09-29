Погода в Украине 29 сентября заставит пребывать в нехорошем настроении, но есть и счастливчики
Об этом говорится в прогнозе синоптиков, передает Politeka.
Так, жителям западных регионов стоит ожидать похолодания до 16-19 градусов. Здесь будут грозовые дожди. А вот ночью воздух остынет еще больше – от 10 до 12 тепла.
Похожая ситуация будет и на севере страны. Здесь дожди «обойдут стороной» Черниговскую и Сумскую области. Однако радоваться не стоит, ведь воздух прогреется лишь до 18-21 градуса со знаком «плюс». Ночью же синоптики прогнозируют от 10 до 12 тепла.
Центральные области сегодня изрядно «зальет»: грозовые дожди спровоцируют похолодание до 17-21 градуса тепла. Ночью похолодание усилится, на улице будет от 10 до 12 тепла.
Довольная Каменских задрала ноги перед камерой рядом с Потапом: "Ого, какие..."
Рыдающую Ивлееву из «Орла и Решки» засняли на полу ванной, кадры облетели сеть: «Тошнит от…»
Русская Кардашьян поиграла своими "близняшками" в кофте с невероятным декольте: "Места для поцелуев"
«Когда уже свадьба?»: Лазарев ошарашил долгожданным признанием об Ани Лорак, фото
Особенно сильными дожди будут на юге Украины. Хотя тут воздух прогреется до 22-24 тепла. Ночью также будет немного теплее, чем в других областях: 14-16 со знаком «плюс».
А вот на востоке Украины все будет не так плохо: сухо будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Воздух прогреется до 19-21 градуса тепла, а ночью упадет до «стандартных» 10-12 по Цельсию.
Жителей Киева и пригорода сегодня ждут сильные дожди, хотя и без гроз. Столбик термометра в светлое время суток покажет от 17 до 21 градуса тепла. Сухо, предположительно, будет лишь в районе Чернобыля.
А вот ночью резко похолодает. Синоптики прогнозируют от 9 до 11 тепла.
Напомним, тепло набросится на Украину
Как сообщала Politeka, антициклон накроет Украину
Также Politeka писала, что украинцам рассказали, через сколько уйдет тепло