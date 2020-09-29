Погода в Украине 29 сентября заставит пребывать в нехорошем настроении, но есть и счастливчики



Об этом говорится в прогнозе синоптиков, передает Politeka.

Так, жителям западных регионов стоит ожидать похолодания до 16-19 градусов. Здесь будут грозовые дожди. А вот ночью воздух остынет еще больше – от 10 до 12 тепла.

Похожая ситуация будет и на севере страны. Здесь дожди «обойдут стороной» Черниговскую и Сумскую области. Однако радоваться не стоит, ведь воздух прогреется лишь до 18-21 градуса со знаком «плюс». Ночью же синоптики прогнозируют от 10 до 12 тепла.

Центральные области сегодня изрядно «зальет»: грозовые дожди спровоцируют похолодание до 17-21 градуса тепла. Ночью похолодание усилится, на улице будет от 10 до 12 тепла.

Особенно сильными дожди будут на юге Украины. Хотя тут воздух прогреется до 22-24 тепла. Ночью также будет немного теплее, чем в других областях: 14-16 со знаком «плюс».

А вот на востоке Украины все будет не так плохо: сухо будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Воздух прогреется до 19-21 градуса тепла, а ночью упадет до «стандартных» 10-12 по Цельсию.

Жителей Киева и пригорода сегодня ждут сильные дожди, хотя и без гроз. Столбик термометра в светлое время суток покажет от 17 до 21 градуса тепла. Сухо, предположительно, будет лишь в районе Чернобыля.

А вот ночью резко похолодает. Синоптики прогнозируют от 9 до 11 тепла.

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