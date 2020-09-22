Українці можуть поки що насолоджуватися сухою та теплою погодою

Такий прогноз на завтра, 23 вересня, озвучила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, завтра українці також відчують на собі дію потужного антициклону, через що в Україні буде тепло та без опадів.

"23 вересня в Україні скрізь - сухо, сонячно, тепло, +22+28 градусів. Не забувайте, що вночі ходять, скучають, чіпляються до водіїв тумани", - попередила авторитетний синоптик у своєму Facebook.

Як зазначила Наталка Діденко, у Києві також буде сонячно, а стовпчики термометрів піднімуться до позначки +28 градусів.

Дощі, як додає авторитетний синоптик, варто очікувати вже найближчої п'ятниці.

"А поки що разом з антициклоном із усієї сили тримаємо за спідницю бабине літо - хай посидить ще з нами на сонці, насіння разом полускаємо, горіхи поїмо, яблука, гарбузи попечем, попліткуємо. Бо вже ж прийшов сьогодні День осіннього рівнодення і світла потроху меншатиме. Аж до весни", - резюмувала Діденко у своєму особистому мікроблозі Facebook.

Раніше ми розповідали, яка погода буде в Україні вже у наступному місяці.

За прогнозами синоптика Леоніда Горбаня, в жовтні очікується 21-24 мм опадів на півдні, і 17-24 мм - на півночі. Температура на початку місяця буде варіюватися від 4-5 градусів зі знаком плюс вночі до 16-18 градусів з плюсом вдень.

Він також не виключає, що у другій половині жовтня можливі морози до 2-4 градусів, також очікуються сніг і дощ. У південних регіонах традиційно буде тепліше.

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