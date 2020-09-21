Після невеликого похолодання, яке спостерігається 20-22 вересня, українців порадує бабине літо

Правда, триватиме воно недовго. Поступове підвищення температури очікується 23-25 вересня, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, на заході вдень 21 вересня очікується +24 градуси, на сході +22 градуси, на півночі +23 градуси, на півдні +25 градусів. У центрі повітря прогріється до + 24 градусів.

"Надалі, майже весь тиждень, в Україні буде класичне "бабине літо" - сонце і тепла погода, до +22 +28 градусів. Дощі з'являться в суботу-неділю",-спрогнозувала народний синоптик Наталка Діденко у себе на Фейсбук-сторінці.

На більш тривалий термін дав свій прогноз ще один синоптик Леонід Горбань. За його словами, жовтень очікується прохолодним - Україну з кінця вересня накриє холодний атмосферний фронт, а ось листопад приємно здивує температурами.

За словами Горбаня, в жовтні очікується 21-24 мм опадів на півдні, і 17-24 мм - на півночі. Температура на початку місяця буде варіюватися від 4-5 градусів зі знаком плюс вночі до 16-18 градусів з плюсом вдень.

Однак, у другій половині жовтня вночі можливі морози до 2-4 градусів, очікуються сніг і дощ. У південних регіонах традиційно буде тепліше.

Синоптик додав, що листопад буде переважно теплим (для цього періоду часу) з незначними морозами і опадами - снігом або дощем.

Нагадавши, осінь зглянулася над українцями, погода здивує вже на початку тижня: де буде найтепліше