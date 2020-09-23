Погода в Україні 23 вересня порадує українців теплом і сонцем
Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі свіжого прогнозу Укргідрометцентру. Згідно з даними синоптиків, в середу, 23 вересня, на всій території України буде тепла і сонячна погода.
Так, у східних регіонах очікується до 23-26 градусів тепла вдень. Ночі вже будуть по-осінньому прохолодними - 4-9 градусів.
На заході в середу буде хмарно, але тепло. Стовпчики термометра прогріються до 22-25 градусів. Опадів не передбачається.
У південних регіонах температура повітря коливатиметься в межах 21-26 градусів. Є останній шанс насолодитися пляжним відпочинком. Правда, вночі біля моря буде холодно. Температура опуститься до 8-10 градусів.
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У центральних і північних регіонах 23 вересня очікується 23-25 градусів тепла. Як і по всій території України тут буде сухо.
У Києві очікується 23-25 градусів тепла вдень і 9-11 градусів тепла вночі.
Раніше ми писали, що хороша погода повернулася в Україну завдяки антициклону. Відзначається, що літня температура збережеться до неділі. А вже з нового тижня в Україну прийдуть дощі і повноцінна осінь. За словами синоптиків, осінь 2020 року буде прохолодною – з дощами і заморозками.
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