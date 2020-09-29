Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, захопила формами під час заняття бігом
Щоб підтримувати свої форми в ідеальному стані, красуня активно займається спортом, повідомляє Politeka.net. Кім Лі опублікувала відео, поставши в красивому топіку і лосинах.
Тонка тканина обтягнула пишні груди моделі без білизни. Найпікантніші деталі спокусливо вигадували з топа (Ух, як випирають!), але це анітрохи не бентежило знаменитість.
Тісні лосини обтягнули красиві стегна моделі і підкреслили пружні сідниці.
Також погляд притягував пружний живіт зірки. Ідеальний прес не міг не захопити.
"Оля, йди на кухню": конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства
Долар рвонув наступ, НБУ видав нещадний курс валют: що буде з гривнею
Задоволена Каменських задерла ноги перед камерою поруч з Потапом: "Ого, які..."
Ридаючу Івлеєву з "Орла і Решки" зняли на підлозі ванної, кадри облетіли мережу: «Нудить від…»
Зірка одягла кепку від сонця. При цьому корейська Кім засвітила деталь своєї зовнішності - нерівний тон шкіри, з темними цятками, ніби від прищів, на підборідді.
Це дуже незвичний вигляд, адже у зірки на інших фото і відео просто бездоганно рівний тон шкіри без всяких вад. Це говорить про те, що над красунею активно працюють майстри фотошопу або стилісти, а також, що вона застосовує фільтри.
Нагадаємо, Кім Лі записала селфі, похвалившись формами в топіку без білизни.
Кім повела камерою вниз, щоб дати помилуватися своїми досконалостями поблизу. Великі груди зціпилися під тісним топом, найінтимніше стирчало з-під тканини.
Раніше ми писали, що Кім Лі показалася досить близько, позуючи в чорній майці. Зірка була без білизни, але з великою зоною декольте. Модель без сорому позувала перед камерою, а волосся залишила розпущеним. На руках у красуні можна побачити блискучі прикраси, а на обличчі - яскравий макіяж, який підкреслив ідеальні риси.
Нагадавши, корейська Кардашьян дала вдосталь надивитися на шикарні розміри в маєчці.
Також Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян блиснула величезними формами в білизні на тонких бретельках.