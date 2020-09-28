Зірка показала себе у всій красі

Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", постала в розкішній сукні в незвичній локації

Артистка опублікувала кадри з фотосесії в лісі у своєму Instagram, пише Politeka.net. Зірка постала в абсолютно незвичному образі.

Серябкіна була в довгій сукні з пікантними вирізами на спідниці. Завдяки настільки довгим розрізам, можна було розгледіти ідеальні стрункі ніжки.

Примітно, що красуня позувала на землі босою. Розкішне вбрання трималося на грудях знаменитості. Красиві прикраси і проста зачіска стали відмінним доповненням до образу.

Зірка трохи вигнулася на одному з кадрів, показуючи розкішні форми.

"Душевний стан 🌿", - написала співачка.

За дві години пост зібрав понад 29 тисяч лайків і багато коментарів.

"Королева😍 😍", "вау Вау вау вау вау 😮

Магічна 🦄💖", "Ооххо 😍 нереально гарна 🔥", "Вау! Відчуття чарівництва😍", " яка ж неймовірна!!!😍 🙌 🏼 ", "Богиня💔 🔥", "неймовірно красива😍 😍 😍", "Боже яка красуня🔥 💋", "Вай Мама джан..! Дівчинка з казки, сестриця Альонушка🔥", "Німфа ⚜️💛", "Орієнтація вийшла з чату 😍🔥🖤", "Ноги просто айс ♥️", "Уаааауууу💞💞💞💞💞", "На Оленку схожа 😍 красива💜", "Обережно, не зламай...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна постала в жаркому образі, всіляко звиваючись.

Зірка позувала на пірсі, її волосся розвіював вітер. Красуня похвалилася плоским животом в короткому топіку, який і оголив прес.

По собі верхній одяг нагадував кольчугу.

Кадри вийшли дуже спекотними, завдяки такій розкішній моделі.

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