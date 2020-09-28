Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", постала в розкішній сукні в незвичній локації 

Артистка опублікувала кадри з фотосесії в лісі у своєму Instagram, пише Politeka.net. Зірка постала в абсолютно незвичному образі. 

Серябкіна була в довгій сукні з пікантними вирізами на спідниці. Завдяки настільки довгим розрізам, можна було розгледіти ідеальні стрункі ніжки. 

Примітно, що красуня позувала на землі босою. Розкішне вбрання трималося на грудях знаменитості. Красиві прикраси і проста зачіска стали відмінним доповненням до образу. 

Зірка трохи вигнулася на одному з кадрів, показуючи розкішні форми. 

Популярні новини зараз

Оля Полякова серйозно хвора, співачка терміново звернулася до українців: "Це жахливо"

Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися: "З 1 жовтня..."

Українців застерегли від великої помилки зі заощадженнями в доларах: "Потрібно тримати в…"

"У салоні було шестеро людей": масштабна ДТП струсила Одещину, людей занесло в кювет, фото
Показати ще

"Душевний стан 🌿", - написала співачка. 

За дві години пост зібрав понад 29 тисяч лайків і багато коментарів. 

"Королева😍 😍", "вау Вау вау вау вау 😮
Магічна 🦄💖", "Ооххо 😍 нереально гарна 🔥", "Вау! Відчуття чарівництва😍", " яка ж неймовірна!!!😍 🙌 🏼 ", "Богиня💔 🔥", "неймовірно красива😍 😍 😍", "Боже яка красуня🔥 💋", "Вай Мама джан..! Дівчинка з казки, сестриця Альонушка🔥", "Німфа ⚜️💛", "Орієнтація вийшла з чату 😍🔥🖤", "Ноги просто айс ♥️", "Уаааауууу💞💞💞💞💞", "На Оленку схожа 😍 красива💜", "Обережно, не зламай...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна постала в жаркому образі, всіляко звиваючись. 

Зірка позувала на пірсі, її волосся розвіював вітер. Красуня похвалилася плоским животом в короткому топіку, який і оголив прес. 

По собі верхній одяг нагадував кольчугу. 

Кадри вийшли дуже спекотними, завдяки такій розкішній моделі.

Нагадавши, екс-солістка "Срібло" підкорила видами на свої пружні "булочки"

Також Politeka писала, що пристрасна екс-солістка "Срібло" влаштувала спеку на задньому сидінні машини

А ще Politeka повідомляла, що екс-солістка "срібло" в безсоромному вбранні зігнулася до непристойності прямо в машині