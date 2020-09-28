Телеведуча Катя Осадча відвідала музичне шоу Макса Барських

Як передає Politeka.net, фотографії з заходу з'явилися на офіційній сторінці «Світського життя» в Instagram. Всюдисущій Осадчій вдалося зловити за лаштунками самого винуватця торжества, а також екс-солістку ВІА Гри Мішу Романову, з якою Барському приписують роман.

Сама Катя була одягнена в брючний костюм ніжного рожевого кольору. Міша теж була одягнена в пастельних тонах, що виглядало дуже стильно.

"Хорошого всім тижня і тільки хороших новин. "Світське життя" за лаштунками музичного шоу від Макса Барських - незабаром в ефірі!",- підписали фото автори аккаунта.

За кілька годин пост зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях залишили компліменти Каті, а також критику і приємні відгуки на адресу Макса.

"Красунчик", "прекрасний образ у Каті, дуже молодить", "Вау! Красива", "Терпіти його не можу і його пісні! У шоці такому, що багато хто любить!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова похвалилася вражаючими формами в оточенні подруг. Співачка виступала в супроводі свого балету. На оприлюднених кадрах Міша позувала в пікантному концертному вбранні, який сильно оголив її великий бюст. Учасниці балету виглядали не менш пікантно.

Нагадаємо, що Міша Романова залізла Максу Барських між ніг і приголомшила зізнанням:"Бос".

А ще Politeka писала, що Міша Романова запаморочила голову ніжною красою:"дружина мільйонера".

Також Politeka повідомляла, що Міша Романова в сліпучому образі з двома красунями змусила затамувати подих: "Нова ВІА Гра".