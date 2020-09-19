Популярная исполнительница Миша Романова, которая является бывшей солисткой группы «ВИА Гра», поразила выходкой на отдыхе с Максом Барских, с которым ей приписывают роман
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Кем вам приходится Макс Барских?» - спрашивает у нее один из подписчиков.
В ответ на это Романова решила опубликовать фотографию, сделанную во время совместного с Барских отдыха на яхте. Знаменитость решила залезть между ног певцу, улыбаясь при этом на камеру.
В руках у Романовой можно заметить бокал с вином.
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«BOSS», - коротко она ответила поклоннику.
Уточним, что поскольку кадр был опубликован в Сторис, ее другие фанаты не могли что-либо сказать.
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На фото Миша показалась в черном платье с приличным декольте в виде кольца. Как можно заметить, Романова не любительница белья, зато любит открытые плечи. Волосы у красотки были распущены, а сама звезда смотрела прямо в объектив камеры.
Три-четыре дня в неделю Львица "грузится" в депрессиях, а в остальное время справедливо мнит себя подарком судьбы для тебя, друг мой. А вы верите в гороскопы?", - написала Миша под фото.
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