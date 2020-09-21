Известная украинская певица Миша Романова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала о мероприятии
На фото Миша показалась в блестящем пиджаке и черном топе, который практически не прикрыл пышные формы девушки. Рядом можно увидеть красавиц, которые были в полупрозрачных костюмах и колготах в сеточку. Романова волосы оставила распущенными, а девушки собрали в хвосты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Переполняют эмоции от встречи с вами. Спасибо, Запорожье", - написала Миша под фото.
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Фанаты поставили больше 5 тысяч лайков под фото и написали комментарии:
"Какая же ты, красивая", "Солнышко, ты очень красивая", "Спасибо за выступление, очень было красиво", "Миша, ты нереальная", "Безумно талантливая и красивая, каждый год отдыхаю в Херсоне в Железном порту и всем местным и не только местным рассказываю какие таланты у них родились", "Это трио огонь", "Новая группа "ВИА Гра", "Шикарная Мишель".
Сообщалось, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова похвасталась формами в окружении подруг.
«Мы сейчас уже выходим на сцену. Девчонки, как настроение?» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Романова позирует в пикантном концертном наряде, который максимально оголяет ее внушительные формы.
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