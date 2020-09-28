Телеведущая Катя Осадчая посетила музыкальное шоу Макса Барских

Как передает Politeka.net, фотографии с мероприятия появились на официальной странице «Світського життя» в Инстаграм. Вездесущей Осадчей удалось словить за кулисами самого виновника торжества, а также экс-солистку ВИА Гры Мишу Романову, с которой Барскому приписывают роман.

Сама Катя была одета в брючный костюм нежного розового цвета. Миша тоже была одета в пастельных тонах, что выглядело очень стильно.

«Хорошей всем недели и только хороших новостей. «Світське життя» за кулисами музыкального шоу от Макса Барских - вскоре в эфире!», - подписали фото авторы аккаунта.

За несколько часов пост собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях оставили комплименты Кате, а также критику и приятные отзывы в адрес Макса.

«Красавчик», «Прекрасный образ у Кати, очень молодит», «Вау! Красивая», «Терпеть его не могу и его песни! В шоке таком, что многие любят!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Миша Романова похвасталась впечатляющими формами в окружении подруг. Певица выступала в сопровождении своего балета. На обнародованных кадрах Миша позировала в пикантном концертном наряде, который сильно обнажил ее большой бюст. Участницы балета выглядели не менее пикантно.

Напомним, что Миша Романова залезла Максу Барских между ног и огорошила признанием: «Босс».

А еще Politeka писала, что Миша Романова вскружила голову нежной красотой: «Жена миллионера».

Также Politeka сообщала, что Миша Романова в ослепительном образе с двумя красотками заставила затаить дыхание: "Новая ВИА Гра".