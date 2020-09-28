Дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман блиснула пишними формами в бікіні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала спекотну пляжну фотосесію. Вона була одягнена в білий купальник, який підкреслив видатний бюст і тонку талію. Дівчина крутилася, намагаючись показати свою прекрасну фігуру з найкрутіших ракурсів. На одному з фото Соня спокусливо стиснула бюст, в результаті чого він мало не вистрибнув з купальника.

"Вінтажна дєтка", - підписала фото Соня.

За кілька годин пост Соні зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Сонце. Яка мила», «поменше б засмагала», «дуже красива», «Люблю тебе", "Вся в маму. Красива, вся в родимках, а значить щаслива!", "Краше мами", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соня Кіперман похвалилася фігуркою в "невидимому" корсеті і білій спідниці. Волосся 19-річна красуня розпустила. Кадр вийшов досить провокаційним і спокусливим.

Варто відзначити, що останнім часом дочка Брежнєвої стала дуже активною в Instagram. Якщо раніше вона час від часу ділилася особистими фото, то зараз дівчина намагається щодня публікувати цікаві знімки, багато з яких досить гарячі.

Нагадаємо, що Соня Кіперман побешкетувала вночі в короткому платтячку, мама не стрималася:"як ти можеш...".

А ще Politeka писала, що Соня Кіперман в сукні без білизни звела з розуму розкутою позою.

Також Politeka повідомляла, що Соня Кіперман захопила ніжною красою на пляжі, мама оцінила.