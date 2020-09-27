Дочка співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, здивувала гарячим виглядом у відвертій сукні

Дівчина на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" розмістила нові фото в ретро-образі, передає Politeka.net. Вона вбралася в білу сукню в чорний горошок, яке вигідно підкреслило її струнку фігуру.

На одному з чорно-білих знімків Соня відображена на балконі, спершись на перила і відстовбурчивши свою п'яту точку. Красуня підперла голову рукою і задумливо втупилася на камеру. Для іншого кадру дочка виконавиці застигла на тлі стіни в незвичайній позі: вона повернулася спиною, закинула голову назад і зігнула ногу в коліні. Облягаючий фасону і вдалий ракурс зробили акцент на сідницях моделі.

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Polka dots

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На останньому знімку Соня постала з келихом в руках і блискучою посмішкою. На цей раз вона повернулася до камери своїми грудьми і показала, що під сукнею немає бюстгальтера. Мабуть, дівчина виросла вся в маму.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили своє захоплення від зовнішнього вигляду Соні:

"Прекрасна леді"; " яка ти 🔥"; " яскрава радість🙌";" Принцеса";" ти така гаряча"; " яка... красива дівчина😍 😜 топчик🔥 🔥 🔥".

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