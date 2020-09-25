Дочка популярної української виконавиці Віри Брежнєвої Соня Кіперман вразила ніжними знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Пастельна крихітка", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кіперман позує на тлі пляжу, елегантно посміхаючись на камеру. Серед передплатників була і мама юної знаменитості, яка відправила їй стікери у вигляді сердечка.

Інші шанувальники Кіперман звернули увагу на» сімейну " посмішку дівчини.

«Дівчина мрії! Втілення жіночої краси! І ця чарівна посмішка», «твоя посмішка робить мене щасливим», «ось це красуня! І посмішка до вух», «красива», «ось же посмішка. Сімейне», «дуже красива посмішка», «миленька на знімках», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Соня Кіперман блиснула молодим тілом в тісному топі.

Красуня позувала на балконі в чорному топі, який обтягнув її пишні форми. Вона спокусливо позувала на камеру, влаштувавши аматорську нічну фотосесію.

"Тьху, неначе», - підписала знімки Соня.

За кілька годин її пост зібрав понад 4 тисячі лайків. Оцінила фото і мама дівчини, співачка Віра Брежнєва. У коментарях їй залишили масу компліментів. Не обійшлося і без порівняння з мамою.

Нагадаємо, що Соня Кіперман в купальнику нагнулася занадто низько:"дасть мамі фору".

Як повідомляла Politeka, Соня Кіперман захопила ніжною красою в пікантній блузці, мама оцінила.

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва ошелешила словами про дочку і свою роль бабусі: "навесні їй виповниться...".