Вся в маму

Дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман підкорила ніжним виглядом у короткій білій сукні

19-річна дочка популярної української співачки, яка вже давно перебралася в Росію, поділилася новими безтурботними кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Фото зроблені вночі в погано освітленій кімнаті, а сама Соня на них виглядає злегка розмитою, адже більшість кадрів спіймані під час руху. Юна красуня одягнена в коротке біле плаття з "пом'ятої" тканини з вирізом на спині.

Дівчина щосили крутиться перед камерою, явно отримуючи задоволення від цієї домашньої фотосесії.

"Соня, погладь сукню", - підписала знімки Кіперман.

У коментарях до знімків відзначилася мама красуні, яка жартома відповіла на її підпис: «Ось як ти можеш, в пом'ятому».

Підписники Соні також відреагували на новий пост.

"Шикарна", "Прекрасна панянка, просто мрія джентльмена", "треба погладити платячко", "і так хороша", "яка ж гарненька", "пристрасна Соня", "Мама все помітить", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Соня опублікувала серію фото, зроблених вночі. Красуня позувала на балконі в чорному топі, який обтягнув її пишні форми. Вона спокусливо позувала на камеру, влаштувавши аматорську нічну фотосесію.

"Тьху, неначе", - підписала знімки Соня.

За кілька годин її пост зібрав понад 4 тисячі лайків. Оцінила фото і мама дівчини, співачка Віра Брежнєва. У коментарях їй залишили масу компліментів.

Нагадавши, юна дочка Брежнєвої захопила ніжною красою в пікантній блузці, мама оцінила.

Як повідомляла Politeka, спокуслива дочка Віри Брежнєвої в купальнику нагнулася занадто низько.

Також Politeka писала, що юна дочка Віри Брежнєвої в тісному топі спокусила нічними кадрами.