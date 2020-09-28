34-річна російська співачка й ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова викликала переполох в мережі своєю появою в "Битві екстрасенсів"

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в розкішній довгій сукні з шаленим розрізом, "сховавшись" за ширмою-портьєрою. Ольга театрально відвела руку в сторону і таємниче подивилася в камеру, відвернувшися від дзеркала.

Дівчина стала тим самим сміливцем у відбірковому випробуванні "Містер Х". Учасники "Битви екстрасенсів" повинні були наосліп зробити своє передбачення.

"І знову в бій👸 🎥 💫", - підписала фото Бузова.

Як відомо, шаман Максим Федоров заявив, що в душі Бузової - порожнеча, яку та заливає сльозами і алкоголем. Крім того, у неї нібито "холодне черево" - зверху їй посилають дітей, але вона сама не хоче ставати матір'ю. Співачка перервала шамана, не бажаючи далі слухати подібне. Інший учасник "Битви", Максим Рапопорт, повідомив, що Ольга досі сумує за екс-чоловіком, футболістом Дмитром Тарасовим.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Оля ви повірили екстрасенсам?"- "ну судячи з її реакцій вона повірила" - "вони несли якусь нісенітницю типу він, ну Дава, такий же як Тарасов, кине"

"Розкішна жінка! 🤤"

"Очей не відвести 😍 🔥 "

"Левиця тигриця переможниця 😃"

"Оля, як завжди неймовірно красива🔥 прикрашаєте собою будь-яку сукню, будь-який інтер'єр. Ви приклад для наслідування👍"

"Оля, подумай! Дітей пора, сім'ю! Все про тебе чітко сказали! Винцем заливаєшся, гроші є, щастя - не купиш!"- "У неї контракт. Бузова - це проект Арама Арчера. Якщо вона завагітніє, як багато хто хоче, то залишиться ні з чим. Їй просто дадуть стусана під зад. Так було й з іншими знаменитостями, які вагітніли або висловлювали свою думку продюсерам"

"Бідні ступні🙄... Високий дуже підйом... Це мозоль на нозі? 😮"

"Оля, тобі потрібно відпочити, досить в бій ходити😮"

Нагадаємо, що Бузова з новою зачіскою вразила схожістю з Джей Ло:"губи стають все більше і більше".

Також Politeka писала, що Бузова після розставання з коханим похвалилася розкішними подарунками, колишній не змовчав: "не подобається...".