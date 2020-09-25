Преобразование Ольги Бузовой пришлось по душе ее многочисленным поклонникам

Об этом пишет Politeka.net.

Так, российская звезда Ольга Бузова опубликовала в своем личном микроблоге Instagram новое фото, с помощью которого поразила сходством с Дженнифер Лопес.

На снимке Олю Бузову можно увидеть в новом образе: яркий макияж с губами, которые выделяются, и челка с длинными локонами спереди.

Помимо нового образа, Оля Бузова, видимо, решила похвастаться роскошным подарком, а, именно, букетом пышных красных роз.

Однако, российская певица решила сохранить интригу и не написала в Instagram, от кого именно она получила роскошный букет цветов.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что благодаря новому образу она очень похожа на Дженнифер Лопес.

"Надеюсь от Давы?", "Оль, тебе очень идёт чёлка, как будто совсем другой человечек, а образ в сторис шикарный, цветочки тоже шикарны", "Молодая Джей Ло", "Боже , Оль тебе так идет эта причёска", "Красавица", "Позлить любимого - это святое", "Богиня", "Где Давид, давай рассказывай", "А что мы такие красивые?", "Лучшая достойна лучшего", "Ну богиня же", "На японку похожа", "Губы становятся все больше и больше" - подчеркнули фанаты в комментариях под новым снимком.

Ранее мы рассказывали, как Ольга Бузова пококетничала без лифчика.

Бузова решила сняться без белья в жарком образе в восточном стиле. Массивные украшения и яркий макияж превратили ее в соблазнительную танцовщицу.

На представленном фото Ольга томно позировала, глядя в объектив и прикрыла грудь руками. Ее голову украшают массивные бусы с камнями, как бы привлекая больше внимания к себе, чем факт того, что Ольга позировала обнаженная.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

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