Преобразование Ольги Бузовой пришлось по душе ее многочисленным поклонникам
Об этом пишет Politeka.net.
Так, российская звезда Ольга Бузова опубликовала в своем личном микроблоге Instagram новое фото, с помощью которого поразила сходством с Дженнифер Лопес.
На снимке Олю Бузову можно увидеть в новом образе: яркий макияж с губами, которые выделяются, и челка с длинными локонами спереди.
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Помимо нового образа, Оля Бузова, видимо, решила похвастаться роскошным подарком, а, именно, букетом пышных красных роз.
Однако, российская певица решила сохранить интригу и не написала в Instagram, от кого именно она получила роскошный букет цветов.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что благодаря новому образу она очень похожа на Дженнифер Лопес.
"Надеюсь от Давы?", "Оль, тебе очень идёт чёлка, как будто совсем другой человечек, а образ в сторис шикарный, цветочки тоже шикарны", "Молодая Джей Ло", "Боже , Оль тебе так идет эта причёска", "Красавица", "Позлить любимого - это святое", "Богиня", "Где Давид, давай рассказывай", "А что мы такие красивые?", "Лучшая достойна лучшего", "Ну богиня же", "На японку похожа", "Губы становятся все больше и больше" - подчеркнули фанаты в комментариях под новым снимком.
Ранее мы рассказывали, как Ольга Бузова пококетничала без лифчика.
Бузова решила сняться без белья в жарком образе в восточном стиле. Массивные украшения и яркий макияж превратили ее в соблазнительную танцовщицу.
На представленном фото Ольга томно позировала, глядя в объектив и прикрыла грудь руками. Ее голову украшают массивные бусы с камнями, как бы привлекая больше внимания к себе, чем факт того, что Ольга позировала обнаженная.
Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".
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