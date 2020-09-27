Известная телеведущая Ольга Бузова показала себя и рассказала о премьере

На фото Ольга позировала в шикарном кресле в красном платье в горошек. Волосы были собраны в хвост у красавицы, а белье Бузова решила не надевать. Девушка смотрела в объектив камеры и светила ножками в туфлях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"После долгих уговоров, я всё-таки решилась отправиться на одно из самых обсуждаемых шоу на отечественном телевидении “Битву экстрасенсов”, да-да, я стала “Мистером Х". Это было интересно", - написала Ольга под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оля, какое платье!!! Хочу такое же", "Бузова уже во все шоу сунется", "Наверное, у Битвы Экстрасенсов упали рейтинги", "Только тебя ещё и там не хватало))", "Королева", "Цирк", "Интересно будет посмотреть какие тайны у Ольги Бузовой".

Сообщалось, что российская звезда Ольга Бузова вновь "купается" в роскошных подарках.

Так, Ольга Бузова на фоне слухов о расставании с Давой Манукяном продолжает интриговать фотографиями, где она хвастается романтическими подарками. На этот раз красотка позировала на фоне огромного плюшевого медведя и розовых воздушных шаров.

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