Российская звезда Ольга Бузова вновь "купается" в роскошных подарках

Об этом пишет Politeka.net.

Свежий снимок популярная певица опубликовала в своем микроблоге Instagram.

Так, Ольга Бузова на фоне слухов о расставании с Давой Манукяном продолжает интриговать фотографиями, где она хвастается романтическими подарками.

На этот раз красотка позировала на фоне огромного плюшевого медведя и розовых воздушных шаров. Самое интересное, что Ольга Бузова не раскрывает имя человека, который "заваливает" ее подарками в последнее время.

"Какая красота. Олечка ты прекрасна,какой теперь у вас новый огромный плюшевый житель", "По календарю вроде нет праздника", "Что то-нога какая-то прогнутая, и нет икры на ноге....кто так фотку криво отфотошопил", "Оля ты как всегда красотка на высоте. Очень трогательно и красиво. И что бы там люди не говорили, как бы не сплетничали, завидовали. Всегда так и веди себя, ты пчёлка-труженица наша. И ты достойная лучшего. Я верю в то что с Давидом вы одно целое", "Бузова старуха такая, детей пора уже, только твой король подросток вряд ли годится для этого", "А где же Ваш медвежонок?", "Миром правит любовь", "Самая красивая девушка, у которой самый лучший парень", - отреагировали фанаты на публикацию.

Добавим, что под публикацией "отметился" и сам возлюбленный певицы Давид Манукян.

Блогер и певец ответил на критику некоторых пользователей, которым не понравилось фото Ольги Бузовой с подарками.

"Не нравится, можете не смотреть", - написал Манукян в комментариях.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

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