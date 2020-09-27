34-летняя российская певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова приняла участие в шоу «Битва экстрасенсов»
Как сообщает Politeka.net, певица стала тайным гостем, секреты которого вслепую должны были раскрыть экстрасенсы. Одному из экстрасенсов удалось сильно растрогать и даже напугать Бузову, заговорив о ее личной жизни.
Максим Рапопорт отметил, что певица до сих пор испытывает сильную боль в области сердца. Это осадок после предательства. Он раскрыл тайну певицы. Оказывается, она до сих пор хранит вещи, оставшиеся от брака с футболистом Дмитрием Тарасовым. Экстрасенс посоветовал певице избавиться от этих вещей. Он также сказал Ольге неприятную правду о ее нынешних отношениях с блогером Давой.
«Я вижу крест на этих отношениях. Это не любовь. Одного на другое поменяла. Исход будет таким же: будут вновь слезы, истерика», - заявил колдун.
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Он уверен, что нынешние отношения Ольги Бузовой не к чему не приведут. Стоит отметить, что артистка не стала категорически отрицать слова мага. После его выступления Бузова пообщалась с ним лично, узнав, что в будущем ее ждет мужчина всей жизни.
Добавим, что еще один экстрасенс Максим Федоров также увидел, что у Ольги нет личного счастья, а есть только наметки отношений.
Напомним, что Бузова с новой прической поразила сходством с Джей Ло: "Губы становятся все больше и больше".
Как сообщала Politeka, Бузова без белья и стыда оскандалилась на популярном шоу: "Только тебя там не хватало".
Также Politeka писала, что Бузова после расставания с любимым похвасталась роскошными подарками, бывший не смолчал: "Не нравится...".