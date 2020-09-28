34-летняя российская певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова вызвала переполох в сети своим появлением в "Битве экстрасенсов"

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в роскошном длинном платье с безумным разрезом, "спрятавшись" за ширмой-портьерой. Ольга театрально отвела руку в сторону и таинственно посмотрела в камеру, отвернувшись от зеркала.

Девушка стала тем самым смельчаком в отборочном испытании "Мистер Х". Участники "Битвы экстрасенсов" должны были вслепую сделать свое предсказание.

"И снова в бой 👸🏻🎥💫", - подписала фото Бузова.

Как известно, шаман Максим Федоров заявил, что в душе Бузовой - пустота, которую та заливает слезами и алкоголем. Кроме того, у нее якобы "холодное чрево" - свыше ей посылают детей, но она сама не хочет становиться матерью. Певица прервала шамана, не желая дальше слушать подобное. Другой участник "Битвы", Максим Рапопорт, сообщил, что Ольга до сих пор скучает за экс-супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Оля вы поверили экстрасенсам?" - "ну судя по ее реакциям она поверила" - "Они несли какую-то чушь типа он, ну Дава, такой же как Тарасов, бросит"

"Роскошная женщина! 🤤"

"Глаз не отвести 😍🔥"

"Львица тигрица победительница 😃"

"Оля, как всегда невероятно красива🔥 Украшаете собой любое платье, любой интерьер. Вы пример для подражания👍"

"Оля, подумай! Детей пора, семью! Все про тебя четко сказали! Винцом заливаешься, деньги есть, счастье - не купишь!" - "У нее контракт. Бузова - это проект Арама Арчера. Если она забеременеет, как многие хотят, то останется ни с чем. Ей просто дадут пинка под зад. Так было и с другими знаменитостями, которые беременели или высказывали свое мнение продюсерам"

"Бедные ступни🙄... Высокий очень подьем... Это мозоль на ноге? 😮"

"Оля, тебе нужно отдохнуть, хватит в бой ходить😮"

Напомним, что Бузова с новой прической поразила сходством с Джей Ло: "Губы становятся все больше и больше".

Также Politeka писала, что Бузова после расставания с любимым похвасталась роскошными подарками, бывший не смолчал: "Не нравится...".