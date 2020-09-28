33-річна українська співачка Санта Дімопулос, що стала учасницею проекту "Танці з зірками", відверто зізналася, як ставиться до своєї головної суперниці

Про це зайшла мова під час інтерв'ю в програмі "Слава+". Екс-солістка групи "ВІА Гра" Дімопулос розкрила правду про їхню ворожнечу з іншою колишньою учасницею цього ж колектива Надією Мейхер.

Протягом п'яти ефірів нового сезону "Танців" публіка спостерігає напружені відносини між дівчатами. Санта пояснила, чому так відбувається.

"У нас немає чвар. Це ж нормальна історія - дві колишні учасниці "ВІА Гри". Звичайно, вони конкурують. Це шоу - посміхаємося та махаємо. Людям це цікаво і вони за цим стежать... Немає такого, щоб ми ненавиділи один одного. Я з повагою ставлюся до Наді. Вона суперособистість. Вона цікава. Я цікава, але інша. Тут беруть цікавих людей. Незрозуміло, хто переможе. Мова йде про те, щоб принести глядачеві яскраву емоцію", – заявила Дімопулос.

Раніше ми повідомляли, Санта, згадуючи про свою участь у "ВІА Грі" розповідала, що була трохи розчарована "атмосферою" в колективі.

«У мене там не було друзів. Я питала про це у Кості (продюсера групи Костянтина Меладзе, - ред.). Він сказав, що з самого початку так склалося, що дівчата не дружать. Мені це здавалося дивним, оскільки я людина східна, відкрита, звикла до тепла в спілкуванні», - ділилася зірка.

Також Санта зазначила, що не вважає себе найуспішнішою "екс-ВІА Грою". Цей статус, на її думку, належить Вірі Брежнєвій, дружині Меладзе.

Нагадавши, нова зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос підкорила формами в екстремальному декольте.

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