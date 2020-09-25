33-летняя украинская певица Санта Димопулос, бывшая солистка группы "ВИА Гра", ошеломила правдой об отношениях участниц коллектива

Хоть Санта пробыла в группе всего один год, но до сих пор поклонники задают ей вопросы, каково было участвовать в этом известном коллективе, продюсируемом Константином Меладзе, пишет "СтарХит".

Димопулос честно призналась, что теплых отношений среди девушек не было, как в прочем и какой-либо дружбы, только работа, что выливалась в соперничество.

«У меня там не было друзей. Я спрашивала об этом у Кости. Он сказал, что с самого начала так сложилось, что девушки не дружат. Мне это казалось странным, поскольку я человек восточный, открытый, привыкший к теплу в общении», — поделилась звезда.

Санта отметила, что не считает себя самой успешной "экс-ВИА Грой". Этот статус, по ее мнению, принадлежит Вере Брежневой, жене Меладзе.

«Конечно, Вера — самая успешная солистка. Это потому, что у нее есть Костя Меладзе. При этом она, конечно, обладает харизмой. Может притягивать к себе людей, вызывает положительные эмоции. Также Света Лобода очень больших успехов добилась», - уточнила Димопулос.

Отметим, в последнее время Санта расширила поле своей деятельности, отойдя от только певческой карьеры. Она занимается бизнесом, ведет блог в социальных сетях, а также часто появляется на телевидении. В частности, является участницей шоу "Танці з зірками".

Ранее мы сообщали, во время последнего эфира танцевального шоу приглашенная ведущая Иванна Онуфрийчук, рассказала, кто, по ее мнению, может стать победителем этого сезона "Танців з зірками".

В частности, ей очень понравилась пара Надежды Мейхер, но среди фавориток, без сомнений, Санта Димопулос, которая в прошлом занималась бальными танцами.

«Предполагаю, что и победительницей "Танців" станет именно она. Ведь первые два эфира пара Санты танцует просто безупречно, они очень тщательно готовятся... К ним вообще нет претензий, и этой паре пока нет равных на паркете», - заявила ведущая.

Напомним, новая звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос покорила формами в экстремальном декольте.

Как сообщала Politeka, горячая Санта Димопулос страстно прижалась к экс-партнеру Кравец из «Квартал 95»: «Красивая пара».

Также Politeka писала, что красотку Санту Димопулос из "ВИА Гры" больно укололи за фото с подросшей дочкой: "Жаль, не красавица".