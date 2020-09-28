33-летняя украинская певица Санта Димопулос, ставшая участницей проекта "Танці з зірками", откровенно призналас, как относится к своей главной сопернице

Об этом зашла речь во время интервью в программе "Слава+". Экс-солистка группы "ВИА Гра" Димопулос раскрыла правду об их вражде с другой бывшей участницей этого же коллектива Надеждой Мейхер.

На протяжение пяти эфиров нового сезона "Танців" публика наблюдает напряженные отношения между девушками. Санта объяснила, почему так происходит.

"У нас нет склок. Это же нормальная история – две бывшие участницы "ВИА Гры". Конечно, они конкурируют. Это шоу – улыбаемся и машем. Людям это интересно и они за этим следят... Нет такого, что мы ненавидим друг друга. Я с уважением отношусь к Наде. Она суперличность. Она интересна. Я интересная, но другая. Тут берут интересных людей. Непонятно, кто победит. Речь идет о том, чтобы принести зрителю яркую эмоцию", – заявила Димопулос.

Ранее мы сообщали, Санта, вспоминая о своем участии в "ВИА Гре" рассказывала, что была немного разочарована "атмосферой" в коллективе.

«У меня там не было друзей. Я спрашивала об этом у Кости (продюсера группы Константина Меладзе, - ред.). Он сказал, что с самого начала так сложилось, что девушки не дружат. Мне это казалось странным, поскольку я человек восточный, открытый, привыкший к теплу в общении», - делилась звезда.

Также Санта отметила, что не считает себя самой успешной "экс-ВИА Грой". Этот статус, по ее мнению, принадлежит Вере Брежневой, жене Меладзе.

Напомним, новая звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос покорила формами в экстремальном декольте.

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