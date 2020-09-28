Російський блогер Давид Манукян (Дава), який більше року зустрічається з телеведучою Ольгою Бузовою, зізнався, що в їхніх стосунках зі співачкою не все гладко

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з коментарів Дави в молодіжній мережі ТікТок. Хлопець опублікував чергове відео, під яким залишили багато коментарів.

"Це дуже хороший вчинок. Олі пощастило з таким чоловіком", - написав один з шанувальників.

Манукян вирішив відповісти на коментар вельми незвичайним способом. Він став публічно скаржитися на Бузову і відносини з нею.

"Оля каже, що я поганий. Їй не пощастило", - зазначив він.

При цьому далеко не всі підтримали блогера. Навпаки, шанувальники подумали, що таким чином він привертає до себе увагу.

"Вони піаряться, це вже давно зрозуміло!", "Рознився як дівчисько", "може, вистачить вже розводити тут соплі?» - написали люди.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова стала гостею шоу «Битва екстрасенсів», де їй передрекли розставання з нинішнім хлопцем. Один з магів заявив, що в цих відносинах немає любові. Спочатку Бузова намагалася робити вигляд, що все добре, але потім, за лаштунками шоу проговорилася, що їй трапляються тільки погані чоловіки. Екстрасенс же заявив, що в майбутньому Ольга зустріне чоловіка свого життя.

Нагадаємо, що Бузова приголомшила фото з одруженим красенем: "ось такий мужик підходить, солідний!".

А ще Politeka писала, що наляканій Бузовій передрекли нещастя, спливли фатальні подробиці: "я бачу хрест на...".

Також Politeka повідомляла, що Бузова без білизни і сорому оскандалилася на популярному шоу: "тільки тебе там не вистачало".