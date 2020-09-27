Відома телеведуча Ольга Бузова показала себе і розповіла про прем'єру
На фото Ольга позувала в шикарному кріслі в червоній сукні в горошок. Волосся були зібрані в хвіст у красуні, а білизна Бузова вирішила не надягати. Дівчина дивилася в об'єктив камери і світила ніжками в туфлях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Після довгих умовлянь, я все-таки зважилася відправитися на одне з найбільш обговорюваних шоу на вітчизняному телебаченні "Битву екстрасенсів", так-так, я стала "містером Х". Це було цікаво", - написала Ольга під фото.
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Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Оля, яке плаття!!! Хочу таке ж"," Бузова вже в усі шоу сунеться"," напевно, у Битви екстрасенсів впали рейтинги"," тільки тебе ще й там не вистачало))"," Королева"," Цирк","цікаво буде подивитися які таємниці У Ольги Бузової".
Повідомлялося, що російська зірка Ольга Бузова знову "купається" в розкішних подарунках.
Так, Ольга Бузова на тлі чуток про розставання з Давою Манукяном продовжує інтригувати фотографіями, де вона хвалиться романтичними подарунками. На цей раз красуня позувала на тлі величезного плюшевого ведмедя і рожевих повітряних куль.
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