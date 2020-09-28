Российский блогер Давид Манукян (Дава), который больше года встречается с телеведущей Ольгой Бузовой, признался, что в их отношениях с певицей не все гладко

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из комментариев Давы в молодежной сети ТикТок. Парень опубликовал очередное видео, под которым оставили много комментариев.

«Это очень хороший поступок. Оле повезло с таким мужчиной», - написал один из поклонников.

Манукян решил ответить на коммент весьма необычным способом. Он стал публично жаловаться на Бузову и отношения с ней.

«Оля говорит, что я плохой. Ей не повезло», - отметил он.

При этом далеко не все поддержали блогера. Наоборот, поклонники подумали, что таким образом он привлекает к себе внимание.

«Они пиарятся, это уже давно понятно!», «Разнылся как девчонка», «Может, хватит уже разводить тут сопли?» - написали люди.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова стала гостьей шоу «Битва экстрасенсов», где ей предрекли расставание с нынешним парнем. Один из магов заявил, что в этих отношениях нет любви. Сначала Бузова пыталась делать вид, что все хорошо, но потом, за кулисами шоу проговорилась, что ей попадаются только плохие мужчины. Экстрасенс же заявил, что в будущем Ольга встретит мужчину своей жизни.

Напомним, что Бузова ошеломила фото с женатым красавчиком: "Вот такой мужик подходит, солидный!".

А еще Politeka писала, что напуганной Бузовой предрекли несчастье, всплыли роковые подробности: «Я вижу крест на...».

Также Politeka сообщала, что Бузова без белья и стыда оскандалилась на популярном шоу: "Только тебя там не хватало".