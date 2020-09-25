34-річна російська співачка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова порадувала шанувальників свіжими кадрами в елегантному образі

Як передає Politeka.net, Ольга опублікувала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала із друзями хокеїстом Олександром Овечкіним і його дружиною, дочкою актриси Віри Глаголєвої, моделлю Анастасією Шубською.

Бузова підкорила розкішним вбранням: на ній було суворе приталене плаття до колін чорного кольору і витончені босоніжки на високих підборах. "Родзинку" надали великі сережки, що звисали до плечей. Волосся Ольга зібрала наверх, залишивши довгі пасма чубчика.

Ольга виглядала щасливою на всіх фото.

"Ох, мої ви рідні Настуся і Саша 🙏 🥰 нарешті ви прилетіли в Москву, і я змогла вас побачити ❤️ та ще й такий прекрасний привід, я просто не могла не заїхати до вас, щоб обійняти тебе, моя дівчинка, і, звичайно, привітати Сашу з Днем Народження ❤️ ти - наша легенда 🥇 🏆 знаю тебе багато років, і шалено пишаюся нашою дружбою 🙏 бажаю безмежного здоров'я, щастя і вічної любові❤️", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, порівнюючи двох красунь, а також "приміряючи" Овечкіна Бузовій в пару.

"Ольга, ти прекрасна! Ця зачіска тобі дуже йде! ❤️"

"Образ класний🔥"

"З чубчиком зовсім інша 😍 😍 😍 дуже йде"

"Небезпечно з Настею стояти, вона занадто хороша ♪"

"Шикарні дівчата!😍"

"Схудла дуже, з фігурним катанням ще стрункішою стала 👍 👌 "

"Ось такий чоловік Бузовій підходить! Солідний!😁"

"Чи то Бузова...??? Чи то Джей Ло...???👹"

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

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