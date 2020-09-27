34-річна російська співачка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова взяла участь у шоу "Битва екстрасенсів"

Як повідомляє Politeka.net, співачка стала таємним гостем, секрети якого наосліп мали розкрити екстрасенси. Одному з екстрасенсів вдалося сильно зворушити і навіть налякати Бузову, заговоривши про її особисте життя.

Максим Рапопорт зазначив, що співачка досі відчуває сильний біль в області серця. Це осад після зради. Він розкрив таємницю співачки. Виявляється, вона досі зберігає речі, що залишилися від шлюбу з футболістом Дмитром Тарасовим. Екстрасенс порадив співачці позбутися цих речей. Він також сказав Ользі неприємну правду про її нинішні стосунки з блогером Давою.

"Я бачу хрест на цих відносинах. Це не любов. Одного на іншого поміняла. Результат буде таким же: будуть знову сльози, істерика", - заявив чаклун.

Він упевнений, що нинішні відносини Ольги Бузової ні до чого не приведуть. Варто відзначити, що артистка не стала категорично заперечувати слова мага. Після його виступу Бузова поспілкувалася з ним особисто, дізнавшись, що в майбутньому її чекає чоловік усього життя.

Додамо, що ще один екстрасенс Максим Федоров також побачив, що у Ольги немає особистого щастя, а є тільки намітки відносин.

Нагадаємо, що Бузова з новою зачіскою вразила схожістю з Джей Ло:"губи стають все більше і більше".

Як повідомляла Politeka, Бузова без білизни і сорому оскандалилася на популярному шоу: "тільки тебе там не вистачало".

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