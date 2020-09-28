Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, приміряла стильний осінній "лук"

Олена вже звикла бути в центрі уваги і обговорень користувачів соціальної мережі Instagram. Оскільки вона зробила безліч пластики для перетворення бюста і сідниць, підкоригувала обличчя і збільшила губи – фоловери знаменитості не можуть пройти повз її фото.

Кожен день дівчина знімається в новому одязі різних брендів і різного стилю, адже вона співпрацює з інтернет-магазинами одягу. Навіть в брюках і коротенькому чорному топі образ для деяких критиків здався занадто зухвалим, адже дівчина не стала приховувати плоский животик і досить значні груди шостого розміру.

В цілому новий образ Омович, доповнений капелюхом і акуратними босоніжками був сприйнятий більш позитивно, ніж зухвалі кадри в бікіні, але знайшлися і завзяті критики:

"Ти хороший приклад як не треба одягатися», «🔥 незвично бачити Вас такою одягненою))», «як завжди Сі*ка стирчить, який або фото))))», «найкрутіша 🔥», «дівчина красива, але худенька дуже .... хочеться погодувати ... без образ", "ти красива і така сексуальна 💖»," Ахренеть, де ви її взяли?)))», «Lovely 🌹 🌹 and alluring», " вогонь-Баба😍".

Омович також демонструє фігуру, адже приховувати свої форми після численної пластики вона також не збирається. Так як дівчина зробила бюст і збільшила його на кілька розмірів, в сукнях Олена незмінно робить на цьому акцент. У червоній сукні з тонкими лямками дівчина блиснула на вулиці, вип'ятивши форми вперед і підкресливши тонку талію:

"Село ідеально, не те що місто😂», «чому то, Але мені вас шкода..... 🤷 🏼 ♀ ️ 🙈 ", "дивлячись дуже красива дивовижна форма люблю це плаття💕 💕 💕", " мати моя «на Україні у баб мабуть все погано. Роблять з себе силіконову ляльку і толку немає, совість треба мати. Тому що це залишилося в моді 10 років тому. Зараз багаті одружуються на благородних і цікавих. А таких... ну так... на ніч, і то, не хочеться".

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

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