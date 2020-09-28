Російська співачка Наташа Корольова знала, на що йшла, коли виходила заміж за стриптизера

Як передає Politeka.net, таку думку висловив друг сім'ї в коментарі "Комсомольській правді". За словами інсайдера, який залишився неназваним, Корольова прийняла цю ситуацію давно.

"Думаєте, вона не здогадувалася про те, що періодично трапляється «продовження банкету»? Наташа з Тарзаном вже 20 років, і вона не дурепа», - переконаний друг сім'ї, відзначаючи, що Корольова буде закривати очі на його пригоди, поки інтимних утіх вистачить на всіх.

Зірковий промоутер Сергій Лавров, у свою чергу, заявив, що популярність Корольової після скандалу сильно зросте, так як в Росії «люблять скривджених жінок». За його словами, зірка і до скандалу добре продавалася. У неї були тури по 15-20 концертів. За один тур вона привозила додому мінімум 100 тисяч євро. Зараз же її популярність ще вище.

«А зараз все розписано: у нас запланований великий тур, інтерес глядача - величезний. Якщо раніше ми орендували маленькі зали, тепер - до 2000 місць, і всі продаються», - зізнався Лавров.

Крім її особистих концертів, артистку постійно кличуть на корпоративи і Дні міста. Тепер це робитимуть частіше. А ось популярність зрадника Тарзана, навпаки, стрімко падає.

Нагадаємо, що Наташу Корольову і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою: «як же низько впала ваша сім'я».

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