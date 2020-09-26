Відомий на весь простір СНД 50-річний стриптизер Тарзан з дитинства готував себе до іншого життя, але доля вирішила інакше

Так, дитинство і юність нинішнього чоловіка співачки Наташі Корольової Сергія Глушка (справжнє ім'я Тарзана, - ред.) пройшло в маленькому архангельському містечку Мирний, пише "Комсомольська правда". Його батько був полковником, а мати - співробітницею НДІ "Новатор". Сам Глушко закінчив престижну військово-космічну академію Можайського в Північній столиці.

Про те, що він буде козиряти зі сцени і всіх екранів потужним торсом і розв'язними танцями, "маленький, худенький, світленький" Сергій не міг навіть і подумати.

Як згадують однокласники, Глушко добре вчився в школі і був дисциплінований.

"Він завжди вчився просто чудово. У мене були трійки, а у нього максимум одна-дві четвірки, і все, - згадує однокласниця Сергія Катерина Біссарова. - Він був таким нормальним радянським школярем. Дуже добре малював стін-газети, ліпив брелоки, ще й співав у міському ансамблі".

Ближче до старших класів хлопчик почав займатися спортом, витягнувся і до нього "потягнулися" дівчата.

Відомо, що Тарзан з самого дитинства готувався піти по стопах батька на військову службу. Зокрема, хлопчик тренував витривалість, займаючись лижами.

"Я Серьогу тренував з 5 по 11 клас, - згадує тренер Тарзана з лиж Василь Чураков. - Він добре вчився в школі, був у збірній міста з лижних перегонів... У нас були дворазові тренування, тому Серьога гарував з дитинства по-дорослому. Шість тренувальних днів. Перше тренування - вранці до школи о 6:15 в спортивному залі або біг по три кілометри, а потім вже ввечері на лижах або крос по 10-20 кілометрів. Мало, хто знає про це. Нещодавно Серьога приїхав в мирний з двома своїми учнями з шоу-бізнесу, ми сміялися і згадували, як бігли крос 10 кілометрів при 25-градусному морозі. Ці юні шоумени як почули це, так їм аж погано стало".

З першою дружиною Оленою Переведенцевою Глушко прожив п'ять років, але безгрошів'я зруйнувало їх шлюб. У свій час, вже будучи офіцером і працюючи на космодромі "Плесецьк", він навіть був зазивалою в магазині. В один момент майбутній Тарзан втомився від провінційної бідності й вирішив кинути все і поїхати підкорювати Москву. Розлучення пройшло без скандалів. А через кілька років слава стриптизера докотиласяй до його Мирного. Жителі військового містечка, як не дивно, не соромляться професії артита, а, навпаки, пишаються ним.

"У місті про це говорили, в місцевій газеті стаття була навіть про те, як наш земляк пішов у шоу-бізнес! - згадує однокласниця артиста Катерина. - Він хороший, вибився сам, познайомився з Наташею. Я знаю, що у них насправді любов! А якщо таке (зрада – ред.) зараз сталося, значить це його шлях".

Раніше ми повідомляли, в сім'ї Наташі Корольової і Тарзана спалахнув скандал. Останній зізнався в зраді. До цього артистка заявила в поліцію про крадіжку коштовностей на суму п'ять мільйонів рублів. У злочині підозрюються дві панянки, які прийшли в гості додому до Глушка, поки Корольової не було вдома. Одна з дівчат, 28-річна маловідома актриса Анастасія Шульженко, оголосила, що є коханкою стриптизера. Більш того, вона виявилася ще й вагітною.

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