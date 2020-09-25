Російську співачку Наташу Корольову звинуватили в хайпі на зрадах власного чоловіка

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала анонс нової пісні. Корольова супроводила пісню дуже відвертим відео. Вона одягла сукню з глибоким декольте і посвітила бюстом перед камерою.

Варто відзначити, що анонс викликав бурхливу реакцію в мережі. Шанувальники розкритикували артистку за вульгарні слова пісні, її поведінку, а також розкусили зоряну пару, заявивши, що скандал зі зрадами був своєрідною рекламною акцією перед виходом нової пісні.

"Хороша була передреклама пісні, все грамотно розкрутили, і новий хіт, і Тарзана оживили! Відмінний піар!", "Та роздягайтеся вже все до гола, і пострибайте по сцені разом з Тарзаном голі, блазні горохові. Чекаємо продовження банкету, пора виводити маман, навіть вже цікаво, що ще придумаєте», «Ну який хайп, така і пісенька», «дешевий піар, дешева пісня. Як же низько впала ваша сім'я Наталя, ніколи не очікувала від вас такого», «Суцільний хайп, бруд і всі "зірки" вибирають зараз один напрямок - скандал, зрада, суцільний бруд... і все заради чого?» ,- пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що сама співачка написала в мережі, що її сім'я проходить через кризу. А син пар Архип зізнався, що намагається відволіктися від скандалу, займаючись творчістю.

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