Ведуча тревел-шоу "Орел і Решка", блогер Настя Івлеєва приголомшила новиною про зникнення
Як передає Politeka.net, Івлеєва відома своєю самоіронією і відмінним почуттям гумору. Саме за це її люблять мільйони. Зірка часто викладає смішні відео, а також публікує меми, які створюють шанувальники.
Останнім часом Івлеєвій часто задавали питання про те, куди поділися її груди. Судячи з усього, зірці набридла ця тема і вона вирішила посміятися над нею.
"Терміново! ПРОПАЛи ГРУДИ! Розмір 3‼️ Бадьорі, веселі сіськи пішли в невідомому напрямку і не повернулися! Шукаємо не можемо знайти", - написала Івлеєва, пообіцявши винагороду всім, хто знайде "хоч одну тітьку".
Свій пост ведуча супроводила смішними картинками. На одній вона ридала на шоу "Жди меня", а на другій розмістила жартівливе оголошення: "Пропали груди. Останній раз її бачили на вулиці Кірова 45 в Смоленській області".
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Пост викликав бурхливу реакцію в мережі.
"Тіті треба обов'язково знайти. Без тіть якось не Айс", "Шукай в районі пупка", "Пожертвую одним розміром у фонд безсисечних", "мої теж пішли і їх не повернути, але я хоча б знаю куди", "Просто Королева самоіронії!", "Настюха, навіщо проміняла втрату кг на свої прекрасні груди", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Івлеєва влаштувала дорослі ігри з відомим красенем, дівчата обзаздряться: "Балдеж".
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