Ведуча популярного шоу "Орел і решка", російська блогерка Настя Івлєєва вразила спокусливим образом

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася гарячим знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото Настя напівлежить на підлозі, завалившись в шкіряному кріслі. На ній спокуслива червона спідниця і блузка з принтом «під зебру», яку красуня вирішила кокетливо розстебнути, оголивши плече і живіт. При цьому зірка явно засвітила зайве: під кофтою видніється бретелька від її бюстгальтера. Образ Івлєєвої доповнюють спокусливий макіяж і укладання.

Шанувальники блогерки прийшли в захват від її нового вигляду і тут же почали засипати її компліментами.

"така балдmjжна фотка", "Настююххх як вважати себе красивою якщо є така богиня?", "Настя бомба", "Ну як можна тебе витримати?", "Ти моя улюблена квіточка", "Насть, ця фотосесія просто бомбезна! Вкотре переконуюся що ти та ще красуня!", "Класний животик, вмієш хвилю м'язами робити?",- пишуть люди.

До цього ми писали, що Івлєєва опублікувала в мікроблозі "Instagram" кадри зі зйомок нового шоу з Дмитром Масленніковим. Зірки разом запалили в якійсь покинутій будівлі.

Настя Івлєєва постала в чорній толстовці з капюшоном, яка оголила її стрункі боки завдяки вирізам. На дівчині також можна помітити просторі чорні джинси, а довершила образ зухвала зачіска з стирчать хвостиками. Дмитро з'явився на шоу в яскравій куртці, спортивних штанях і білій футболці.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" в гарячій позі змусила почервоніти від побаченого: «спекотна кішечка».

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з "Орла і Решки" в новому іміджі вразила схожістю з Дуа Ліпою: «Відвал голови просто».

Також Politeka писала, що Івлєєва з "Орла і Решки" влаштувала дорослі ігри з відомим красенем, дівчата обзавидуются.