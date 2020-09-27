Ведуча тревел-шоу "Орел і Решка", блогер Настя Івлеєва влаштувала справжню виставу у ванній кімнаті

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала новий ролик, в якому постала в різних смішних образах. Разом з Настею в ролику знялася її подруга і співведуча Юлія Коваль.

Івлеєва у властивій їй манері вирішила створити свій власний алфавіт і підкласти його на різні життєві ситуації. Зірка об'їдалася бургерами, обговорювала з подругою колишнього, сварилася з хлопцем і билася. Але найефектнішим вийшов уривок, де ридаючу Івлеєву зняли на підлозі у ванній кімнаті. Артистка плакала і не могла пояснити, що сталося.

"Вчимо алфавіт разом", - підписала ролик зірка.

Всього за 45 хвилин відео Івлеєвої подивилося майже 800 тисяч осіб. У коментарях їй залишили масу компліментів. Але була і критика, адже в ролику зірки виявилося багато матюків.

"Ну обожнюю тебе! Космічно-бомбическая!", "Шедеврально", "Така ностальгія по вайнах", "Такому навіть в Гарварді не навчать", "Азбука яку ми заслуговуємо", "Боже мій, як я тебе обожнюю, я навіть про депресію забуваю", "нудить від мату!!!", "Це просто пушка", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Івлеєва прославилася саме завдяки таким смішним роликам. Вони зробили її зіркою мережі.

Нагадаємо, що Настя Івлеєва в гарячій позі змусила почервоніти від побаченого:"спекотна кішечка".

Як повідомляла Politeka, Настя Івлеєва показала справжню пристрасть на підлозі, засвітивши зайве: "Просто бомбезна!".

Також Politeka писала, що Настя Івлеєва в новому іміджі вразила схожістю з Дуа Ліпою:"Відвал голови просто".