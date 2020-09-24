Що ще треба для щастя

Ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва розважилася зі знаменитим блогером

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала в мікроблозі "Instagram" кадри зі зйомок нового шоу з Дмитром Масленниковим. Зірки разом запалили в якійсь покинутій будівлі.

Настя Івлєєва постала в чорній толстовці з капюшоном, яка оголила її стрункі боки завдяки вирізам. На дівчині також можна помітити просторі чорні джинси, а довершила образ зухвала зачіска з стирчать хвостиками. Дмитро з'явився на шоу в яскравій куртці, спортивних штанях і білій футболці.

Як видно на кадрах, вони зіграли в рулетку на столі, встановленому на двох бочках. Схоже, знаменитості ставили на кін реальні гроші-стопки купюр теж потрапили на фото. Гра вийшла дуже азартною, судячи з яскравих емоцій учасників.

"Ура! Сьогодні о 19:00 свіжий випуск «з. Б. С. Шоу" 🧨 ‼ ️ В гостях енергійний, смішний, древній і охуенний блогер @dima_maslen ! Мужик, це було від душі і дуже весело! Не пропустіть! На YouTube каналі "Настя Ивлеева"!!!",- анонсувала блогер.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили, як пара виглядає разом:

"Чекаю цю бомбу!!! 🔥 🔥 🔥 І так... тут явно хтось є!"; "Обожнюю вас двох. Ви самі адекватно-божевільні, харизматичні і смішні. Що ще глядачеві треба"; " Ееее, Івлей, спасибі за твоє нереальне шоу і таких крутих гостей❤️❤️❤️"; " емоції не передаються!)) Будемо чекати і дивитися😊 Насть, ти Крутиха)"; "ми хотіли б бачити такі фотки з Елджеєм🔥"; "Ви так підходите один до одного"; " чомусь Діма мені схожий на Елджея 😏"; "Настююха, балдіж несусвітній🤟 🏻".

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