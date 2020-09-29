Популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила досконалими формами в незвичному вбранні

Численні фанати красуні створили групи, в яких публікують одні з найспекотніших знімків свого кумира, повідомляє Politeka.net. Відома красуня на одному з фото позувала біля машини в спокусливому вбранні.

Модель одягла білосніжну довгу футболку, під якою просвічувалися груди без білизни. Корсет натягнувся на тонкій талії і підкреслив її стрункість.

Довжина вбрання дозволила розглянути красиві рівні ніжки знаменитості в довгих ботфортах.

Великі груди, тонка талія, ідеальні стегна і красиві ніжки - це фігура неймовірно прекрасна.

Зірка розпустила своє довге біле волосся. Її макіяж з акцентом на пухкі губи став відмінним доповненням до такого цікавого образу.

"Блондинка 2016 - одна з моїх улюблених 🤍", - написали автори поста.

За 16 годин пост зібрав майже 800 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Кайлі для них найкраща в будь-яких образах і з кольором волосся.

"Богиня спокуси", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала дуже близько до камери, через що в кадр практично не потрапив її великий бюст. Однак шанувальники знаменитості оцінили ідеальне обличчя красуні.

"Доброго ранку", - коротко йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер показала свої достоїнства в різних позах. Сірий ліфчик з вирізами під грудьми, трохи відкривав види на округлості. Зірка трохи вигнулася, демонструючи вигин талії і стегон.

Плоский живіт привертав погляд і від нього неможливо було відірватися.

Нагадавши, Кайлі Дженнер показала свої найгарячіші образи

А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер впихнула пишні форми в тісну футболку

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала виглядом в провокаційному вбранні