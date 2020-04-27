Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер сверкнула аппетитными прелестями в в белой футболке

Звезда опубликовала красивые фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Кайли предстала в светлой одежде, которая выделила ее грудь.

Модель демонстрировала не столько прелести, как свое лицо, делая селфи.

Заметно, что Кайли снова поменяла цвет волос, возможно, она надела парик, коллекцией которых хвалится.

На лице звезды - темные брови, ее пухлые губы подчеркнуты розовым. Темные длинные реснички и стрелки подчеркнули красоту глаз Дженнер: "Блестяще".

Образ звезды завершило колечко с крупным камнем, а также сумка на большой лямке. На пальцах - розовый маникюр, который прибавил образу нежности.

За 13 часов пост собрал почти пять миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились шикарной внешностью модели, сделав ей массу комплиментов.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в белом обтягивающем платье. Она стала на колени перед кроватью и выгнула спинку.

Волосы Дженнер решила оставить распущенными. На фоне можно увидеть большое просторное окно, а также дворик за ним.

"Карантинное пока", - написала Кайли.

Фанаты за непродолжительное время поставили более четырех миллионов лайков.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала на кресле, расположенном на берегу в голубой воде.

Грудь знаменитости едва удерживал крохотный купальник. Малюсенькие плавки скрывали лишь самое интимное.

Видно, что тело звезды блестит то ли от воды, то ли от лосьона для загара.

На ноге красотке можно заметить браслет, а на руках светлый длинный маникюр.

За некоторое время пост собрал более 10 миллионов лайков.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

Также Politeka писала, Кайли Дженнер показала, чем искушает мужчин.